Rottweil / Zimmern Inkom-Verband erhöht Preise für Wasser

Das Gremium einigte sich beim Wasser auf eine Anpassung in einem Schritt auf 2,68 Euro – und zwar rückwirkend. Bei den Abwassergebühren soll der 100-prozentige Kostendeckungsgrad in insgesamt drei Schritten erreicht werden. Seit 2017 entrichteten die im Inkom ansässigen Firmen pro Kubikmeter Schmutzwasser 2,16 Euro, für das Niederschlagswasser zahlten sie 29 Cent pro Quadratmeter. Diese Gebühr wird auf 28 Cent gesenkt. Für die Entsorgung des Schmutzwassers fallen rückwirkend ab dem 1. Januar 3,66 Euro pro Kubikmeter an. Dies bedeutet einen Anstieg um 1,50 Euro.