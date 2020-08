Rottweil Zeugen berichten von Zeit nach Messerattacke im Jobcenter

"Ich hatte wirklich Angst, sie verblutet", berichtet eine der Kolleginnen am Montag im Zeugenstand vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts. Nachdem sie an jenem 16. Januar in ihrem Büro im achten Stock aus der Etage darunter Tumult und Schreie gehört hatte, sei sie mit anderen Mitarbeiterinnen nach unten geeilt. Vor dem Zimmer des Opfers - die Tür war zu - habe sie einen Mann stehen sehen. Den Täter. Er habe in leicht belustigtem Ton und einladender Handbewegung gesagt: "Kommt alle und rettet sie". Der Mann habe zunächst gesagt, er habe das Opfer "niedergeschlagen". Als sie in das Büro geht, wo das Opfer auf dem Boden liegt und von einer anderen her herbeigeeilten Kollegin beruhigt wird, sei erst langsam klar geworden, was passiert ist. "Ich habe erst das viele Blut nicht gesehen, der Teppichboden hat alles aufgesaugt." Erst als das Opfer gesagt habe, "er hat tatsächlich auf mich eingestochen", habe sie an der Seite der 51-Jährigen näher nachgeschaut. "Das Blut ist rausgequollen, ich wusste, wenn wir nicht handeln, verblutet sie". Sie sei dann wieder aus dem Büro gegangen, am Täter vorbei, ins Zimmer einer weiteren Kollegin, die völlig unter Schock gestanden sei, und dann in die Küche. Dort habe sie Handtücher geholt, mit denen sie die Wunden abdrückte. "Er war klar, dass es mehrere Stiche sind, aber ich wusste nicht wie viele". Ihr sei klar gewesen, dass hier "ein Kampf" stattgefunden habe. An der Fensterbank habe sie Blutspritzer gesehen, der Schreibtischstuhl sei in Richtung Tür gelegen.