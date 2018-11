Rottweil Zen-Meditation unter dem Kreuz:

Die Verbindung zwischen Zen-Meditation und Buddhismus stellte maßgeblich der Jesuit Hugo Makibi Enomiya-Lassalle her. Er reiste in den 1930ern nach Japan, um den Zen-Buddhismus kennenzulernen. Er gilt als Wegbereiter der Zen-Meditation außerhalb Japans und für Nicht-Buddhisten.

Zen bedeute das Sitzen in der Stille, so Lassak-Baumann. So könne Gott im eigenen Innersten getroffen werden, ist er sich sicher. Er selbst habe seinen ersten Meditationskurs bei den Jesuiten im Jahr 1968 belegt und gespürt: "Da ist was dran". Später, in den 1990ern, habe er in der Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Zen-Gruppe gegründet, seit 1999 leitet er die Meditationsgruppe in Rottweil.

Einmal in der Woche trifft diese sich. Im Meditationsraum angekommen, verbeugt sich jeder: vor sich selbst, vor den Anderen und vor dem "Unaussprechlichen", wie Lassak-Baumann sagt. An der Wand hängt ein Holzkreuz. Doch nicht nur Christen sind willkommen, es werde nicht kontrolliert, ob jemand die Kirchensteuer zahle, betont Lassak-Baumann. Der Raum strahlt Ruhe aus, es gibt eine klare Ordnung. Das ist den Teilnehmern wichtig: Die festen Rituale ermöglichen volle Konzentration auf die Meditation.

Widersprüche werden aufgehoben

Beim Meditieren gehe es um die Konzentration auf einen Punkt, wobei man möglichst an nichts denken solle, so Lassak-Baumann. "Vor allem sollte man das diskursive Denken in Widersprüchlichkeiten aufgeben", sagt der Theologe. "Es geht um das pure Sein im Augenblick", so Lassak-Bau-mann.

Besonders auf die Atmung solle geachtet werden. "Den Atem kommen und gehen lassen, darauf kommt es bei der Mediation an", so Lassak-Baumann. Eingeleitet werden die Meditations-Sequenzen durch einen Gong. Dann sitzen alle still auf ihrem Holzhocker auf blauen Sitzmatten. Manche holen sich nach der ersten Runde einen Stuhl oder benutzen ein Kissen. Auch den Lotussitz nehmen manche ein. In japanischen Zen-Klöstern meditieren die Menschen so, um die Bodenhaftigkeit nicht zu verlieren. "Man sollte nicht in die Leistungsfalle tappen", sagt der Theologe. Vor der zweiten Runde in stillem Sitzen gibt Lassak-Baumann ein Meditationswort vor, das man innerlich wiederholt, um eine Tür im Herzen zu öffnen.

Zum Abschluss liest Lassak-Baumann etwas vor, aktuell vom amerikanischen Arzt Jon Kabat-Zinn. Es geht dabei um Achtsamkeit für die eigene Körpersprache, um die Haltung der Hände. Dann sind fast zwei Stunden Stille vorbei, die Matten werden aufgeräumt, jeder verbeugt sich nochmals.

Weitere Informationen: Interessenten können sich im Pfarrbüro Heilig-Kreuz melden.