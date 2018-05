Rottweil Zeit der Parkuhren ist abgelaufen

Derzeit gibt es in Rottweil über 30 Parkscheinautomaten, sie werden vom Gemeindevollzugsdienst der Stadtverwaltung betreut. "Die modernen Automaten sind in der Wartung wirtschaftlicher, aber auch für die Nutzer komfortabler", sagt Gerold Martin vom Gemeindevollzugsdienst. Unter anderem können die Automaten auch Tickets für kostenloses Parken ausstellen, beispielsweise eine halbe Stunde in den Kurzparkzonen der Innenstadt oder bis zu zwei Stunden auf den innenstadtnahen Parkplätzen. Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" war Rottweil in einer Geschichte über den Parkuhrensammler Berthold Schumacher 2010 eine Erwähnung wert. Berthold, so das Magazin, komme gerne nach Rottweil, um diesen "verkehrstechnischen Oldtimer" noch in Aktion erleben zu können. Berthold hat nun einen Teil der Rottweiler Parkuhren für seine deutschlandweit sicherlich einzigartige Sammlung erhalten.