Rottweil Zahl der Jobsuchenden schrumpft weiter

Im Kreis Rottweil sank die Zahl der Arbeitslosen um 70 auf 1685. Dadurch nahm die Quote um ein Zehntel auf jetzt 2,1 Prozent ab. Im Landkreis Tuttlingen wurden im Dezember 1960 Arbeitslose gezählt, 70 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote nahm dort gegenüber November ebenfalls um ein Zehntel auf 2,5 Prozent ab. Im Schwarzwald-Baar-Kreis gab es mit plus zwei auf 3880 fast keine Veränderung bei den Arbeitslosen. Die Quote blieb bei 2,8 Prozent. 3545 Arbeitslose zählten im Dezember 2017 zu den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II). Das waren 85 weniger als im November und sogar 690 weniger als im Dezember des Vorjahres. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat weiter zugenommen. Nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen vom 30. Juni 2017 waren in der Region 206 185 Männer und Frauen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, knapp 1440 oder 0,7 Prozent mehr als im März. Im Vergleich zum Juni 2016 betrug das Plus 5260 oder 2,6 Prozent. Im Kreis Rottweil legte die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gegenüber Juni 2016 um 1445 oder 2,7 Prozent auf 55 660 zu. Im Kreis Tuttlingen betrug der Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal 1695 oder 2,7 Prozent auf knapp 64 223, im Schwarzwald-Baar-Kreis um 2120 oder 2,5 Prozent auf 86 295.