Rottweil X-Mas-Party füllt erneut das Kraftwerk

Die Antwort lautete an diesem Abend: "Leider keine mehr". Auch in diesem Jahr war die X-Mas-Party im Kraftwerk Rottweil ausverkauft und heiß begehrt. Das Kraftwerk Rottweil hatte zum dreiundzwanzigste Mal zur X Mas Party in der Vorweihnachtszeit in sein ehrwürdiges Gemäuer geladen und das partyfreudige Volk ließ sich nicht zweimal bitten.

Partyhits tönten aus den Boxen. Ein Hauch Weihnachten wehte durch die Luft. Von oben grüßten lebensgroße Plastikweihnachtsmänner und das DJ-Pult war eine Winterliche Landschaft. Die Masse tanzte begeistert dazu. Wer sich im Morgengrauen des vierten Advents auf den Heimweg machte, erinnert sich an eine weitere legendäre Partynacht im Kraftwerk Rottweil