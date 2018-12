Rottweil Wünsche warten auf ihre Erfüller

Die Buchwünsche kommen von Kindern, Jugendlichen und Familien, denen es in der Adventszeit nicht so gut geht, deren Alltag von Krankheit, Sorgen oder Verlust und Trauer geprägt ist.

"Wir haben uns überlegt, gerade diesen Menschen in prekären Lebenssituationen mit einem Buch eine besondere Freude zu bereiten", erklärt Filialleiter Eckhart Fink die Aktion. "Sowohl die Trauerberatung ›Unter dem Regenbogen‹ für Kinder, Jugendliche und deren Angehörige unter Leitung von Ulrike Wolf, als auch der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst der Malteser unter Leitung von Sigrun Butschek, leisten unendlich wertvolle ehrenamtliche Arbeit, die man durchaus unterstützen sollte", so Fink. So kann man sich am Wunschbaum einen Wunschzettel aussuchen und einem der Absender eine Freude zum Fest bereiten. "Die Bücher werden kurz vor Weihnachten an die Institutionen übergeben", erklärt Eckhart Fink das Prozedere und freut sich auf viele Unterstützer. "Ich hoffe, dass wir viele Wünsche erfüllen können".

Mehr als 80 Wunschkarten sind in der Buchhandlung eingegangen. Fink ist zuversichtlich, dass es noch viele Wunsch-Erfüller geben wird, die in der Region etwas Gutes tun möchten. "Auch Round Table hat seine Unterstützung zugesagt", weiß der Filialleiter.