Rottweil Wo steckt jetzt eigentlich die Magd?

Rottweil-Hausen. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, den heimischen Dialekt im Theater bestaunen zu können, ohne dass dieser dem Schauspiel Abbruch tut, Dialoge gestelzt oder unverständlich wirkten. Im Gegenteil: Handlung und Sprache gehen eine Symbiose ein, die Schauspieler und Publikum gleichermaßen mitreißen.

Souverän spielen Michael Otto und Peter Burri ihre Hauptrollen als Knecht Guschdl und Müller, die in ihrem Gespräch über die wahren Geschehnisse des vergangenen Abends den größten Teil des Stücks tragen. So entspinnt sich ein Rätsel, das mehr und mehr eine Wandlung zur Kriminalgeschichte erfährt, als die beiden sich zunächst uneins sind und später regelrecht darüber in Streit geraten, was nun wirklich passiert ist: Hat die Magd Johanna die vergangene Nacht mit Guschdl oder aber doch auf der Bank im Garten verbracht? Und wo ist sie eigentlich jetzt? Hat etwa der Müller etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Immer neue Bruchstücke des Geschehens offenbaren sich im Dialog dem Zuschauer, der meint, dem Ganzen endlich auf die Spur zu kommen und am Ende womöglich doch im Dunkeln tappt. Denn bis zur überraschenden Auflösung bleibt die Wahrheit, trotz aller Details und Wendungen, die sukzessive enthüllt werden, ein Geheimnis. Aus diesem Grund ist "Die Hörner" wohl eines der fesselndsten Burri-Stücke bislang.

Die Spannung wird allerdings durch komödiantische Anteile oftmals aufgelockert. Zum Beispiel durch das plötzliche Erscheinen der neugierigen Müllersgattin Lissl, vorzüglich dargeboten von Regina Wisser, die für komische Zwischenfälle sorgt, indem sie sich immer wieder einmischt. Und auch junge Talente werden gefördert: Zum zweiten Mal steht Sohn Anton Burri für ein Stück auf den Brettern, die die Welt bedeuten, und meistert die Rolle des Nachbarsjungen. Doch das ist nicht alles: Selbst ein Winkelschleifer kommt funkensprühend zum Einsatz. Und für eine zusätzliche Prise Kultur sorgt ein schwäbisch verfremdetes Zitat in Anlehnung an Shakespeares Hamlet, bis das Schauspiel schließlich vom großartigen Finale mit einer letzten, genialen Wendung gekrönt wird, mit der so wirklich niemand rechnet, der das Stück nicht bereits kennt. Weitere Vorstellungen sind am Freitag, 15. und 22. Juni, sowie Samstag, 30. Juni und 7. Juli.