Rottweil Wo die Revolution Spuren hinterließ

Rottweil. Für die Volkshochschule Rottweil ist das der Grund, diese Themen zum 100. Jahrestag als nächstes Semesterthema besonders in den Fokus zu rücken.

Vorträge der früheren Rottweiler Stadtarchivare Winfried Hecht und Gerald Mager nehmen dabei besonders die Rottweiler Perspektive ein. So berichtet Hecht in einem Vortrag davon, wie die Novemberrevolution und damit der Übergang von Monarchie zu Republik in Rottweil ablief. Ergänzt wird Hechts Vortrag durch einen Stadtrundgang zu den Orten der Revolution 1918/19 in Rottweil.

Mager widmet sich in seinem Vortrag dem "Heldengedenken" und der "Dolchstoßlegende", die die Frühzeit der Weimarer Republik auch in der Oberamtsstadt Rottweil belasteten.