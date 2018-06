Rottweil WM-Fieber im Auto und auf dem Asphalt

Die Zeit drängt, Lösungen sind nicht auf die Schnelle zu finden. Also wird jede freie Minute genutzt. Selbst vor der Ampel Nägelesgraben-/Flöttlinstor-/Oberndorfer Straße, die zur gestrigen Mittagszeit gar nicht in Betrieb war, somit also die Chance zur freien Fahrt bestand, wird angehalten und – nachgedacht. Ja, warum sollte Australien denn kein Unentschieden gegen Peru holen?

Oder die Tempo-20-Zone in der Schlachthausstraße. Anlass, mitten auf freier Bahn zu stoppen und mit einem bekannten Fußgänger zu schwätzen? Vielleicht weiß ja dieser, ob Japan gegen Kolumbien einen Punkt holt.

Dieses WM-Fieber – man denke an volle Stadien und tolle Stimmung – hat ebenfalls Bauarbeiter erfasst. Das Motto lautet: La Ola. Die Welle. Visuell eine Abwechslung und praktisch umgesetzt beim Asphaltieren in der Belchenstraße. Zwar wurde das Vorbild in der Schramberger Straße auf Höhe der Tannstraße nicht erreicht, aber die Vorrunde hat ja eben erst begonnen und bis zu den K.-o.-Spielen, die am Letzten des Monats beginnen, ist ja noch etwas Zeit.