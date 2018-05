Rottweil "Wir sitzen lange auf heißen Kohlen"

Rottweil. Unfair sei das Englisch-Abi in diesem Jahr gewesen. Das sagen betroffene Schüler des Droste-Hülshoff-Gymnasiums (DHG), des Leibniz-Gymnasium (LG) und des Albertus-Magnus-Gymnasiums (AMG) bei einem Treffen in der Redaktion. Es sei schwerer gewesen als in den vergangenen Jahren. Vor allem anders. Und habe den Eindruck hinterlassen, als sei es eine schlecht ausgearbeitete Aufgabe, mitunter unklar gestellt, da beispielsweise die sonst üblichen Zeilenangaben gefehlt hätten.

Es sind sechs Schüler mit ganz unterschiedlichen Englisch-Leistungen. Doch auch Kandidaten für 14/15-Punkte-Ergebnisse sind sich einig in der Kritik an den diesjährigen Abitur-Aufgaben in Baden-Württemberg. Für Diskussionen sorgt in der Runde höchstens, ob "unfair" nun der richtige Begriff ist, die Englisch-Prüfung zu beschreiben. Und sie greifen den Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern auf, wo der selbe Text gewählt worden ist – die Schüler aber mehr Zeit und ein zweisprachiges Wörterbuch zur Verfügung hatten.

Probleme gemacht hat das Verständnis des zugrunde liegenden Romanauszugs. "Das war ein Text von 1930 mit alten Wörtern", schildert eine der jungen Frauen. Wörter, die selbst im Wörterbuch nicht zu finden waren. Fatal nach Meinung der Schüler, da entgegen der jahrelangen Praxis dieses Mal kein Sachtext verwendet wurde, es für das Verständnis auch auf die emotionalen Zwischentöne angekommen ist. "Ich dachte kurz, ich wäre im Deutsch-Abitur", macht eine Schülerin deutlich, dass sie darauf nicht vorbereitet waren. Geübt worden sei mit den Lehrern immer anhand der Vorjahresaufgaben: mit Sachtexten.