Rottweil "Wir sind sogar für eine Impfpflicht"

"Es ist einfach nicht ausreichend getestet worden", sagt auch eine junge Verkäuferin aus Rottweil. "Nach einem halben Jahr hat man plötzlich einen Impfstoff. Normalerweise dauert es Jahre bis ein solcher überhaupt zugelassen wird. Ich traue der Sache nicht."

Die Stimmung in Rottweils Straßen ist gemischt. Fischhändler Martin Müller aus Rottweil ist mittwochs immer auf dem Markt vertreten. "Impfen lassen? Aber auf jeden Fall. Sofort", sagt er beinahe euphorisch. "Dann hat der Scheiß endlich ein Ende." Wenn man so die Krankheit beseitigen könne, stehe er als erstes in der Schlange. Sein Kumpel Michael, auch aus Rottweil, sieht das genauso.­

Die Familie soll gesund bleiben

Zwischen zwei Freunden aus Flözlingen ist die Meinung zwiegespalten. Bei dem Mann ist es ein klares Nein: Ihm ist das Ganze zu unsicher. Die Frau dagegen möchte noch abwarten. "Ich werde mich nicht als Erste melden. Aber wenn es erste gute Resonanzen gibt. Warum nicht? Ich möchte, dass meine Familie gesund bleibt."

Eine 76-jährige Dame aus Rottweil würde sich auch impfen lassen. "Ich habe die Chance, durch mein hohes Alter sicher schnell eine Impfung zu erhalten. Dann würde ich das auch machen", erläutert sie. "Ein bisschen Vertrauen muss man schenken. Außerdem möchte ich nicht mehr nur daheim rumsitzen. Sondern endlich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen."

Theodorus Ioannou vom Imbissstand auf dem Rottweiler Markt ist auch skeptisch. "Wenn nicht jeder nach der Impfung stirbt, würde ich mich schon impfen lassen", sagt er und lacht. "Aber dass der Impfstoff so schnell auf den Markt kommt, finde ich schon fragwürdig." Es müssten jetzt sowieso erstmal die Risikopatienten geimpft werden. "Unsere Zeit kommt dann. Bis dahin sieht die Welt wieder ganz anders aus."

Dietlinde Zimmer aus Zimmern hat sich bereits mit dem Coronavirus infiziert. "Ich muss mich nicht impfen lassen. Auch mein Mann nicht, der war ebenfalls infiziert", schildert die ältere Dame. Wie eine Impfung allerdings bei Kindern stattfinde, weiß sie nicht, sagt sie mit Blick auf ihren Enkel Luis Brochowski. Er hat sie auf den Markt in Rottweil begleitet.