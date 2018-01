Rottweil "Wir machen keine halben Sachen"

Wie groß die Nachfrage in Rottweil nach ansprechenden Unterkünften ist, zeigen die Anfragen, die bereits bei den neuen Pächtern eingehen. Für die Fasnet hätten sie ihre Zimmer schon komplett vermieten können – das ist zeitlich aber nicht zu schaffen, schließlich hat der Umbau erst Ende November begonnen. "Dafür haben wir jetzt schon Vorreservierungen für die nächste Fasnet entgegengenommen", schmunzelt Christopher Bier-Nürnberg.

Und auch wenn am Schmotzigen noch nicht alles fertig ist: Geöffnet ist trotzdem.

An der Fasnet ist offen

Die ganze Fasnet über wird der bis dahin weitgehend fertiggestellte Gastronomiebereich im ersten Obergeschoss geöffnet sein. Im späteren Hotelbetrieb finden sich dort der Frühstücksbereich sowie eine Lounge mit Bar. Parallel zu den Umbauarbeiten läuft für die neuen Pächter noch wie gewohnt der Betrieb in ihrem My Home Gästehaus in Dietingen. Das werden sie aber aufgeben. Ab April, wenn in Rottweil Eröffnung gefeiert werden soll, wollen sie sich ganz auf das neue "Hotel Lamm" konzentrieren.