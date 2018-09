Rottweil "Wir hängen in der Luft"

120 traumatisierte jesidische Frauen und Kinder waren 2014 im Zuge des von Ministerpräsident Winfried Kretschmann ins Leben gerufenen Flüchtlings-Sonderkontingents im Raum Rottweil untergebracht worden. "91 davon sind Kinder und Jugendliche, die in der Region überhaupt keine Therapiemöglichkeiten haben", erzählt Burger. Deshalb sei die angebotene Kunsttherapie, für die das Regierungspräsidium bislang aufgekommen war, so elementar. Die Frauen und Kinder seien ja nicht nach Baden-Württemberg geholt worden, um Deutsch zu lernen, sondern um ihre traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. "Jetzt übernehmen wir Aufgaben, für die das Staatsministerium zuständig ist", kritisiert Burger.

Doch der Freundeskreis besteht aus Anpackern, die über verschiedene Fördertöpfe und Sozialfonds, wie den der Aktion Mensch oder das Projekt Takaa-Niroo, das Angebot für die nächsten Jahre sichern wollen. Und über jenes kann sich informieren, wer am Samstag den Tag der offenen Tür für einen Besuch im "Hasen" oder "Rabbit-House", wie einige Flüchtlinge die Begegnungsstätte nennen, nutzt. Während der "Treffpunkt T" an bisheriger Stelle im Kutschenhaus verortet bleibt, wird es im "Hasen" künftig vor allem Beratungsangebote geben – die sich im Übrigen nicht nur an Flüchtlinge, sondern auch an Hartz IV-Empfänger richten sollen.

"Die Schwierigkeiten sind meist dieselben", erklärt Gronmayer. Das Angebot soll sich über eine niederschwellige Rechts- und Sozialberatung bis hin zur Lebenberatung im Allgemeinen erstrecken. Gronmayer nennt ein Beispiel: "Das Thema Scheidung ist so ein Punkt, mit dem einige Flüchtlinge erst hier in Berührung kommen." Männer, aber auch Frauen kämen dann mit einem Blatt Papier in der Hand zum Flüchtlingshelfer und wüssten nichts damit anzufangen. Dann sei lebenspraktische Hilfe gefragt.

Der "Hasen" als Begegnungsort solle zudem Möglichkeiten bieten, Kontakte und Netzwerke zu knüpfen. Dabei unterstütze auch der Landkreis den Freundeskreis aktiv. Er wird in den Räumen eine professionelle Sozialberatung anbieten (wir berichteten). "Wir wollen einen Hilfe-Mix anbieten, der unter dem Titel ›interkulturell, integrativ, inklusiv‹ zusammengefasst werden kann", sagt Burger. Wenn der "Hasen" ins Zentrum der Rottweiler Gesellschaft rücke, dann habe sich die Arbeit gelohnt. n Der Tag der offenen Tür findet am Samstag, 29. September, von 9.30 Uhr bis 17 Uhr im ehemaligen Gasthaus Hasen, Hauptstraße 69, oberhalb des Viadukts statt.