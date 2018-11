Rottweil Wilder musikalischer Ritt durch die Genres

Vielmehr schafft es das Trio, das Publikum von Stück zu Stück aufs Neue zu überraschen und es mit seiner Bühnenpräsenz und Spielfreude zu begeistern, heißt es in einer Mitteilung. Wenn Gismo Graf zur Gitarre greift, dann darf sich das Publikum auf einen wilden musikalischen Ritt durch verschiedene Genres freuen. Der Gitarrenvirtuose versteht es wie kaum ein anderer, unterschiedliche Stile in seinen Kompositionen zu verbinden. Gismo Graf erblickte 1992 in Stuttgart das Licht der Welt. Sein Vater brachte ihm schon früh das Gitarrespielen bei, und seitdem hat Gismo Graf beständig an seinem Repertoire gearbeitet.