Rottweil Wieder kein Alkohol unter 25 am Schmotzigen

Noch sechs Tage dauert es, bis er wieder ansteht: der Schmotzige. Dann werden tagsüber zahlreiche Jugendliche, verkleidet als pinke Plüschkaninchen, coole Cowboys, hakennasige Hexen oder auch bärtige Bankräuber die Straßen der historischen Innenstadt füllen. Ganz hoch im Kurs, das wurde in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich, stehen an diesem Donnerstag die alkoholischen Getränke. Sachbeschädigungen, Urinieren in der Öffentlichkeit, Sauerei und Alkoholleichen waren Folgen.

Im Jahr 2011 war dann eine Grenze überschritten. Die Konsequenz: 2012 reagierten Einzelhändler in der Innenstadt und verkauften Alkohol nur an Personen über 25 Jahren. Mittlerweile hat sich diese freiwillige Selbstverpflichtung der Händler am Schmotzigen etabliert, denn auch in diesem Jahr haben, wie der städtische Pressesprecher Tobias Hermann bestätigt, die Händler in der historischen Innenstadt und im direkten Umfeld alle zugesagt, mitzumachen – "und auf die kommt es an."

Hermann erläutert: "Über diese freiwillige Aktion des Einzelhandels sind wir sehr dankbar, da sie nicht nur präventiv ein deutliches Zeichen setzt, sondern durchaus auch eine Wirkung erzielt wird." Diese Strahlkraft reiche bereits über die Kreisgrenze hinaus, denn auch andere Städte wie beispielsweise Horb (Kreis Freudenstadt) haben dieses Konzept übernommen. "Unsere Erfahrungen sind gut", lautet das positive Resümee dieser Maßnahme. Zwar gebe es bei Mitarbeitern vor Ort manch kritische Bemerkung zu dieser Aktion, Beschwerden junger Erwachsener habe es beim Ordnungsamt aber noch keine gegeben.