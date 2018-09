Rottweil Wie sind Ihre Erfahrungen?

Unsere Redaktion ist vor dem Hintergrund der Diskussion über den aktuellen Lehrermangel an unseren Schulen auf der Suche nach Eltern von Schülern an Grundschulen und nach Schülern an Realschule und Gymnasium, die über ihre Erfahrungen mit Lehrermangel und Unterrichtsausfällen aus der Vergangenheit oder aktuell berichten möchten. Falls also die eigenen Kinder sowie befreundete oder bekannte Eltern und deren Kinder mit diesem Thema in Berührung gekommen sind und offen mit uns darüber sprechen möchten, melden Sie sich bitte bei uns unter folgender E-Mail-Adresse: armin.schulz@ schwarzwaelder-bote.de

Kreis Rottweil. Zwei Tage im neuen Schuljahr sind bereits gezählt. Mit das Wichtigste ist geschafft: Die Schule ist zumindest wieder gestartet. Das ist eine gute Nachricht. Denn zum Teil tun sich die Schulleitungen schwer, eine ordentliche Unterrichtsversorgung aufrecht zu erhalten. Lehrermangel ist das Stichwort. Ein Umstand, mit dem sich die Schulbehörden vor allem auf dem Land auseinanderzusetzen haben. In den Kreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar fehlt es vor allem an Grundschullehrern. Der Pflichtunterricht indes, betont die Schulbehörde, stehe.