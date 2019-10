Rottweil Wie kommen CDU-Begrünungspläne an?

Arved Sasnick, Vorsitzender der Fraktion von SPD und FFR, äußert dazu: "In früheren Abbildungen, wie zum Beispiel der Pürschgerichtskarte, sind solche Bäume nicht zu finden. In Bildern aus dem 19. Jahrhundert gab es tatsächlich bei der Kapellenkirche Bäume. Diese waren offenkundig dem Geist des 19. Jahrhunderts geschuldet und sahen wegen mangelnder Pflege miserabel aus. Wer solche Bäume heute dort fordert, muss für intensive Pflege inklusive Bewässerung dieser Bäume Vorsorge treffen und sich im Klaren sein, dass entweder fertig hoch gewachsene und damit sehr teure Gewächse anzuschaffen wären oder ein jahrelanges Warten auf den ersten Schatten zu erwarten ist. In diesem Vorstoß der CDU schwingt eher der Geist des grünen Augenblicks. Zeitgeist heute."

Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Ingeborg Gekle-Maier teilt uns mit: "Selbstverständlich sind wir für mehr Grün in der historischen Innenstadt. Das ist eine alte ›grüne‹ Idee der Lokalen Agenda, die bereits 2003 die Aktion ›Wanderbäume‹ durchführte. In den 80ern bereits gab es dazu von der Grün-Alternativen Liste (GAL) eine vergebliche Unterschriftenaktion.

Der öffentliche Raum in Rottweils ›guter Stube‹ ist in großen Teilen zum Straßenraum degradiert: zubetoniert, beziehungsweise zugepflastert, Lärm und Schadstoffen ausgesetzt. Wir begrüßen daher den Meinungsumschwung der CDU gegenüber 2009, als es im Gemeinderat noch mehrheitlich hieß: ›Von einer Begrünung durch Bäume, Hecken oder Rasenflächen wird mit Blick auf den historischen Charakter der Rottweiler Innenstadt abgesehen.‹ Dabei sind Stadtbäume wahre Multitalente: Sie produzieren Sauerstoff, binden Kohlendioxid, filtern Feinstaub und wirken kühlend – auch durch den Schatten, den sie spenden. An heißen Sommertagen sind sie Lebensqualität pur und helfen insbesondere auch älteren Menschen in der Innenstadt mit den zunehmenden Wetterextremen durch die Klimaüberhitzung zurechtzukommen.

Und Bäume prägen das Stadtbild, spiegeln die Jahreszeiten, gehören einfach zu einem attraktiven Lebensumfeld in der Stadt dazu. Wir wünschen uns, dass die jetzt auch von der CDU geforderte Baumreihe in der Hochbrücktorstraße nur der Anfang von mehr Baumgrün in der Rottweiler Innenstadt ist. In Zeiten des Klimawandels sollten wir unbedingt untersuchen, welche anderen öffentlichen Räume, Plätze und Straßen mit einbezogen und durch widerstandsfähige Bäume wie Ahorn oder Ginkgo, die mit den veränderten Klimabedingungen und den Extremstandorten in der Stadt klar kommen, optisch akzentuiert und strukturiert werden können, nicht zwingend militärisch in Reih und Glied stehend. Natürlich müssen die historischen Fassaden noch ablesbar sein, deshalb bedarf es einer klugen Auswahl von Bäumen und Standorten."

Michael Gerlich, FDP-Fraktionsvorsitzender, sagt: "Bäume in der Stadt wünsche ich mir schon seit 30 Jahren. Meinetwegen auch in Kübeln. Habe immer nur zur Antwort bekommen: geht nicht wegen der Fasnet; oder: die mittelalterliche Stadt war eine Steinstadt, somit sei’s ein Sakrileg, ähnlich wie Dachfenster. Jede Stadt gewinnt mit etwas Grün (selbst in Tuttlingen sitzt man gerne draußen unter Bäumen). Die Gartenschau rückt näher, also packen wir’s an."

AfD-Stadtrat Reimond Hoffmann äußert: "Grundsätzlich finde ich die Idee gut – im Schatten lässt sich im Sommer auch gerne verweilen. Wichtig ist es, dass die Baumreihe so gebaut wird, dass die Anliegen der Unternehmer und Anwohner beachtet werden. Die Anlieferungen dürfen nicht behindert werden."

Wir haben auch die Freien Wähler angefragt, aber bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme erhalten.

