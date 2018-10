Rottweil Wie elektrisch ist automobile Zukunft?

Kreis Rottweil. Gastreferent bei der um 19.30 Uhr in der Ausstellungshalle des Autohauses Schmid in Vöhringen beginnenden Veranstaltung ist Christof Wolfmaier. Der Dekan der Fakultät Fahrzeugtechnik an der Hochschule Esslingen widmet sich der Fragestellung "Wie elektrisch ist unsere automobile Zukunft? – Sicherheit versus Ökologie". Die veranstaltenden CDU-Verbände Sulz, Vöhringen und Dornhan haben die Idee des CDU-Kreisvorsitzenden Stefan Teufel aufgegriffen, einen Themenabend zu einem Bereich anzubieten, der nicht zuletzt durch den Dieselskandal nahezu jeden betrifft. So wird die Frage nach möglichen Fahrverboten genauso angeschnitten wie die nach der Zukunft des Verbrennungsmotors. Zahlreiche Zulieferbetriebe treibt die Frage um, wie sich die Entwicklung der Mobilität auf die Arbeitsplätze auswirkt.