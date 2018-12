Rottweil Wie Diebe und Betrüger das große Geld machen

Bronner spannte einen weiten Bogen aktueller Betrugsmaschen und betonte, dass umfangreiche Kenntnis darüber der beste Schutz sei, um nicht selbst Opfer zu werden. Dabei gab er den Zuhörern mit aktuellen Filmbeiträgen über die verschiedenen Tricks der Diebe und Betrüger wertvolle Tipps. Schwerpunkte waren dabei die Gefahren an der Haustür, wie Abzocke von falschen Polizisten oder anderen Amtsträgern und Handwerkern, Vortäuschen einer Notlage, wenn Fremde um Hilfe bitten, oder einer persönlichen Beziehung, wie Besuch angeblicher Bekannter.

Grundsätzlich sollte nichts an der Haustür gekauft oder unterschrieben werden. Wenn doch ein Haustürgeschäft erfolgt, nie per Vorkasse zahlen, auf das richtige Datum und die Unterschrift achten, denn dann sei ein verbindliches Rechtsgeschäft entstanden, das aber innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen werden könne. Die Haustür sollte man immer nur mit Türsperre öffnen und grundsätzlich niemand Fremdes in die Wohnung lassen, so Bronner.

Zum Thema Gefahren am Telefon ging der Referent vor allem auf den sogenannten Enkeltrick ein. Dabei geben sich Betrüger als Verwandte, Enkel oder gute Bekannte aus, täuschen eine Notlage vor und bitten kurzfristig um Bargeld. Sobald das Opfer bereit ist, zu zahlen, werde ein Bote geschickt, der sich mit einem zuvor vereinbarten Kennwort ausweist, um das Geld abzuholen.