Rottweil Wie der Schnee zu seiner Farbe kam

Unter dem Motto "Wenn’s draußen dunkel wird, holen wir uns das Licht herein", hatten die Erzieherinnen eingeladen. Anlass ist das alljährliche Lichterfest, erzählt Erzieherin Ulrike Merz. Hier sollen die Kinder den Kindergarten anders als sonst erleben, Kulturelles und Kulinarisches stehen im Mittelpunkt und die kleinen Gäste dürfen sich von den Erzieherinnen so richtig verwöhnen lassen. Bereits vor ein paar Tagen hatten die Kinder eine Einladung samt Eintrittskarte erhalten, die sie am Montagabend stolz am Eingang vorzeigten. Schick und festlich gekleidet schauten sich die Kinder in den Räumen um, die im Kerzenschein so ganz anders aussahen als tagsüber.

Bei einem kleinen Mädchen kullern plötzlich Tränen die Wangen herunter, doch schnell beruhigt es sich, als es dann endlich losgeht. Was ist überhaupt ein Theaterbesuch, und worauf muss man dabei achten? Zwei Erzieherinnen erklärten in einem kurzen Rollenspiel einen Theaterbesuch.

Zum Auftakt des Programms bekamen die kleinen Gäste dann einen Cocktail mit Orangenscheibe und Schirmchen gereicht, den sie sichtlich genossen. Erwartungsvoll besuchten sie die Märchenvorstellung, die die Märchenerzählerin Sigrid Schneider-Hertkorn von "MärchenKreativ", vorbereitet hatte. Mucksmäuschenstill war es als Sigrid Schneider-Hertkorn die Geschichte erzählte, wie der Schnee zu seiner weißen Farbe kam. Gespannt und hochkonzentriert lauschten die Kinder. Die Erzählerin hatte noch mehr Geschichten im Gepäck. Auch das Märchen vom "dicken, fetten Pfannkuchen" erzählte sie. Und im Anschluss an den Theaterabend konnten sich die Kinder im Theaterrestaurant mit frischen Pfannkuchen wieder stärken, bevor sie von ihren Eltern abgeholt wurden und müde ins Bettchen fielen.