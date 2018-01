Rottweil Wie aus dem Gesicht geschnitten

Auch Gerhard Weiss kann auf eine lange Zeit als Larvenschnitzer zurückblicken. An die 400 Larven habe er geschnitzt, schätzt er. Ob es ihm Spaß macht? "Für mich soll es einfach ein Hobby sein", sagt er. Wie lange er für ein Exemplar brauche? "Ich schaue nicht auf die Zeit, eine Larve ist fertig, wenn sie mir gefällt", so Weiss. Das Fransenkleidle hat es ihm angetan. "Ein schönes Frauengesicht zu machen, ist nicht einfach, es ist mit am schwierigsten", so Weiss, der viele Jahre als Reiter in einem der Rössle der Rottweiler Fasnet, dem Widmers Fuchs, fungierte.

Tochter Claudia ist in die Fußstapfen des Vaters getreten. Sie ist Fassmalerin. Sie malt nicht allein, sondern mit Christian Bühl. Bühl, der ebenfalls schnitzt und malt, verfügt zu Hause über ein eigenes Fasnetsreich. Ein bis zwei Mal in der Woche kommen sie zusammen, malen bis zu fünf Stunden. Zunächst erhalten die Larven eine weiße Grundierung. Drei bis vier Schichten werden aufgetragen, dazwischen wird geschliffen: Danach folgt die Hautfarbe in einem Ockerton. Die Ölfarben benötigen eine Trockenzeit von drei bis vier Tagen. Die Vertiefungen der Larve werden mit dunklen, die Erhöhungen mit hellen Farbtönen betont. Die verschiedenen Stadien des Farbauftrags werden mit einem Zwischenlack konserviert. 20- bis 25-mal nimmt die Fassmalerin eine Larve in die Hand, bis sie fertig ist.

Während die Schnitzer durch Abtragungen einzelner Holzschichten das Gesicht zum Vorschein bringen, bringt Claudia Maier mit dem Auftragen von Farbschichten Leben in die Larve. "Das ist der Reiz an meiner Arbeit", sagt sie, "die Larve zum Leben zu erwecken." Auch für sie ist das Hobby ein Ausgleich zum Job. "Es macht einfach Spaß." Für das Publikum geöffnet ist die Ausstellung in der Volksbank Rottweil ab Montag, 8. Januar, zu den Öffnungszeiten der Bank, zusätzlich ist sie an den Sonntagen, 14. und 28. Januar, jeweils von 14 bis 18 Uhr zugänglich.