Rottweil Wenn’s pressiert –ins Alte Rathaus

Rottweil. Am Nägelesgraben (1), am Kriegsdamm (2), im Alten Rathaus (3) und an der Ruhe-Christi-Straße unterhalb der Villa Duttenhofer (4) – das sind die vier öffentlichen Toiletten in der Innenstadt. Ortsfremden weisen Schilder den Weg, zudem weist die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite darauf hin. Drei der WC-Anlagen sind auch als behindertengerecht im Führer "Rottweil barrierefrei" zu finden: die Anlage im Alten Rathaus, bei der Duttenhofer Anlage und am Nägelesgraben (Ecke Schlachthausstraße/Nägelesgraben).

Zentral liegt die Anlage im hinteren Teil des Alten Rathauses, zu finden vom Münsterplatz her. Dort weisen Schilder auch auf die Zeiten hin, zu denen die Toiletten geöffnet sind. Jeweils im Zeitraum zwischen 1. Mai und 30. September sind diese WCs täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Im Rest des Jahres täglich von 7 bis 21 Uhr. Die Anlagen am Kriegsdamm, am Nägelesgraben und bei der Villa Duttenhofer seien täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet, weiß die Stadtverwaltung auf Nachfrage, denn nicht überall ist dies angeschrieben. Bei besonderen Anlässen wie etwa zu Fasnet oder Stadtfest würden die Öffnungszeiten jeweils angepasst, also verlängert.

Übrigens: Im Stadtführer "Rottweil barrierefrei" steht auch, dass die öffentlichen Toiletten im Alten Rathaus, bei der Duttenhofer Anlage und am Nägelesgraben zu jeder Tages- und Nachtzeit mit einem sogenannten Euroschlüssel geöffnet werden können. Das ist ein europaweit einheitliches Schließsystem, das es körperlich beeinträchtigten Menschen ermöglicht, mit einem Einheitsschlüssel selbstständig und kostenlos Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen und Einrichtungen zu erhalten.