Rottweil "Wenn man erst einmal anfängt, ergibt eins das andere"

Einiges erreicht

An ihre Zeit als Gemeinderätin erinnert sich Friederichs gern zurück. "Anfangs war es gar nicht so leicht, überhaupt gewählt zu werden", erzählt sie. Zuerst habe sie bei der SPD mit auf der Liste gestanden, bis dann das Forum für Rottweil ins Leben gerufen worden sei, das sofort elf Prozent erreicht habe. "Oft waren wir hier auf verlorenem Posten. Wir hatten nie eine Mehrheit, aber haben dennoch manches auch fraktionsübergreifend erreicht. Das waren dann richtige Sternstunden", erzählt Friederichs, die bekannt dafür ist, dass sie nicht so schnell aufgibt – auch wenn es unbequem ist.

"Sie haben in den vielen Jahren der Gemeinderatsarbeit sehr viel Zeit in diese Aufgabe investiert, sei es in Sitzungen und Vorbereitung, bei Diskussionen und Beratungen, bei repräsentativen Anlässen oder Gesprächen mit Bürgern, auf der Straße, bei Vernissagen und Konzerten", würdigte Broß ihr Tun. Auch für die Städtepartnerschaft mit L’Aquila engagiert sich Friederichs – insbesondere nach dem schweren Erdbeben vor zehn Jahren. "In L’Aquila habe ich inzwischen sehr gute Freunde gewonnen, und könnte mir auch vorstellen längere Zeit dort zu verbringen", erzählt sie.

Bei so viel ehrenamtlichem Engagement bleibt für Freizeit und Hobbys nur wenig Raum. "In meiner Freizeit gehe ich wandern, dabei kann ich mich wunderbar erholen", schwärmt Friederichs. Gerne besuche sie Konzerte oder Theateraufführungen. Hier könne sie auftanken und neue Energie sammeln. Energie, ja die braucht sie, wenn sie sich in den nächsten Monaten für die Gedenktafel für die Zwangsarbeiter im Neckartal engagiert. "Die ist mir ein wichtiges Anliegen", betont sie. Über Unterstützer würde sie sich sehr freuen.