Rottweil Wenn im OP das Licht angeht

Lina schaut sich im Röntgen- oder auch Schockraum ganz genau um. "Was macht man hier alles?", möchte sie wissen, und Dominik Haas beantwortet jede Frage. Das Team der Radiologie gesellt sich schnell hinzu und steht Rede und Antwort. "Es gibt sogar einen Arzt, der den ganzen Tag nur Röntgenbilder anschaut", erklärt Haas augenzwinkernd mit Blick auf seinen Kollegen. Lina staunt und lässt sich die Bilder zeigen. Eines ist klar: Der gebrochene Arm muss operiert werden.

Der OP ist zufällig frei und so muss die Patientin nicht lange warten. Die Mädels und der Operateur Dominik Haas verschwinden in der Umkleide. "Mit Alltagskleidung und Straßenschuhen darf man nicht in den OP", erklärt der Arzt. Und so schlüpfen die Mädels in die grüne OP-Kleidung, bevor es in den interessantesten Raum geht: den Operationssaal. Lina staunt. Was es da alles gibt.

Sie darf selbst auf die OP-Liege klettern, lässt sich künstliche Knie- und Hüftgelenke zeigen und erklären. "Cool", ruft sie begeistert.

Und zum Abschluss der Tour durch die Helios-Klinik dürfen die Mädels noch zu Nadja Leibinger in die Zentralapotheke. 200 Patienten der Helios-Klinik Rottweil werden von dort aus Tag für Tag mit Medikamenten versorgt. "Aber auch andere Kliniken werden beliefert", erklärt Leibinger. Insgesamt sind es elf Kliniken und an die 1800 Patienten.

Viele Medikamente werden in der Zentralapotheke selbst hergestellt. "Vor allem für Krebspatienten sind die Medikamente oft sehr individuell", weiß Schmider. Tag für Tag werden in der Zentralapotheke Medikamente und Salben produziert. "Es gibt sogar einen Reinraum", sagt Leibinger und zeigt den Mädels anhand einer Bildertafel wie man sich hier in verschiedenen Schleusen einkleiden muss. Denn Keime bei der Medikamentenherstellung darf es auf keinen Fall geben, weist sie hin. Aber nicht nur die Herstellung von Medikamenten und die entsprechende Dokumentation gehören zu den Aufgaben der Zentralapotheke, sondern auch die Zuteilung regulärer Medikamente und die Verteilung auf andere Kliniken oder beispielsweise für den Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes Rottweil. Und für nächtliche Notsituationen ist ein Rufdienst eingeteilt. "Es ist 24 Stunden immer jemand erreichbar", versichert Leibinger.

"Es war wirklich ganz wunderbar und sehr interessant", schwärmt Lina Wohriska ihrer Mama vor, die sie nach spannenden Stunden in der Helios-Klinik wieder abholt. Auf dem Heimweg nach Schenkenzell dürfte es so manches zu erzählen gegeben haben ...