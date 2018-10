Rottweil Weltladen wählt neuen Vorstand

Mauch, dem für seine vielfältigen Verdienste mit einem Geschenk gedankt wurde, ging auf die Aktivitäten im Berichtsjahr 2017 ein. So wurden wieder Schüler mit der Arbeit und der Zielsetzung des Weltladens vertraut gemacht und ihnen Produkte – in diesem Fall Kakao und Schokolade – und deren Werdegang genauer erklärt. Der Weltladen konnte zudem erstmals eine in vollem Umfang in Afrika produzierte Schokolade anbieten, deren Wertschöpfung deutlich höher ist als die bisher verkauften Produkte, die in Deutschland hergestellt werden.

Die Handy-Aktion, die noch nicht abgeschlossen ist, brachte allein im vergangenen Jahr Altgeräte mit einem Gewicht von insgesamt rund 60 Kilogramm in den Laden. Sie werden zum Recycling an die Telekom weitergegeben.

Mauch informierte zudem ausführlich über den Unterschied zwischen dem Fairen Handel und Fairtrade. Die im Amt bestätigte Kassenführerin Monika Gilly musste leider von seit einigen Jahren langsam aber stetig sinkenden Umsätzen berichten. Das ausschließlich ehrenamtlich tätige Team des Weltladens setzt daher große Hoffnung auf das neue, attraktivere Ladenlokal (in den Räumen des bisherigen Sit-In in der Oberamteigasse). Von dem verspricht man sich, nicht zuletzt auch wegen einer geplanten Änderung und Erweiterung des Sortiments, eine stärkere Kundenfrequenz. Der Umzug ist für Anfang März geplant.