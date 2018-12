Rottweil Weitere Schmankerl aus reichem Wissensschatz

Rottweil. Im Spätmittelalter gab es in Rottweil elf Zünfte, seit 1503 und bis zum Ende der Reichsstadtzeit noch neun. Heute gibt es 15 Zünfte mit mehr als 150 Mitgliedern, die das kirchliche Brauchtum im Jahreskreis bereichern.

Erst kürzlich hat der Historiker Winfried Hecht die Geschichte der Krämer- und Glaserzunft, der Bäcker- sowie die der Schuhmacherzunft in kleinen Bändchen veröffentlicht. Nun stellte Hecht die druckfrischen Büchlein der Metzger- und der Gerberzunft vor.

Auf 28 Seiten beleuchtet Hecht die Geschichte der Metzgerzunft, die gut 700 Jahre alt ist. Das gelbe Büchlein ziert das Metzgerwappen aus dem Zunftfenster im Heilig-Kreuz-Münster. Hecht beschreibt in verschiedenen Kapiteln beispielsweise die Anfänge der Metzgerzunft, die Zunft in der Zeit des Spätmittelalters, bis zum Dreißigjährigen Krieg, in der späten Reichsstadtzeit, bis hinein in die Gegenwart. Auf 28 Seiten ist die Geschichte kurzweilig und zugleich sehr informativ dargestellt. Der Leser bekommt keineswegs nur trockene Historie kredenzt, sondern viele Bilder, die von Berthold Hildebrand und Sabina Kratt stammen, und so manche Anekdote aus dem Zunftalltag. Über das Zunftwesen wird zugleich der Alltag vergangener Zeiten beleuchtet. So wird beispielsweise geschildert, welchen Einfluss die Metzger auf die Ernährung der Rottweiler genommen haben.