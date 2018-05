Rottweil Weiter engagiert am Rad-Thema dran

Hügel erinnerte an den Antrag für eine Fachtagung, in der die Stadtverwaltung gemeinsam mit Gemeinderat, Gewerbe- und Handelsverein (GHV) sowie Bürgern sich grundsätzlich mit Fragen der Zukunftsmobilität befasst. Positiv verbuchte er, dass die Anregung einer Konus-Gästekarte aufgegriffen wurde als touristischer Anreiz, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Ingeborg Gekle-Maier warb dafür, bei aller Leidenschaft für die Innenstadtberuhigung nicht die verkehrliche Anbindung der Teilorte zu vernachlässigen.

In seinem Ausblick ließ Frank Sucker sich auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr ein: "In dieser Wahl sollten wir uns als Verteidiger einer weltoffenen, freiheitlichen Demokratie zeigen. Engstirnigkeit passt nicht ins liberale Rottweil." Vielmehr bereichere die Vielfalt von Meinungen, Lebensstilen und die Achtung von Minderheiten die Stadtkultur. Sucker plädierte für einen grünen Wahlkampf, der menschenfreundliche, soziale Werte gegenüber autoritären Versuchungen heraus stellt.

Lebhaft verlief die Diskussion über Plastik in Rottweil und die Artenvielfalt. Hubert Nowack beklagte, dass in der Stadt viel zu früh gemäht wird, was Bienen um ihr Futter bringt. Und Kaiser berichtete über den von Grünen initiierten Runden Tisch "Bad Dürrheim blüht auf", an dem neben Imkern viele andere sitzen und für Insekten und Vögel aktiv sind.

Ökopartei pocht auf Biodiversität als Thema bei Gartenschau

Gelinge die Rottweiler Bewerbung für die Landesgartenschau, so pocht die Ökopartei vehement für Biodiversität als Megathema. Und wie verringert man Plastik in der Stadt, das sich letztlich so verheerend auf Meerestiere auswirkt? Vera Niedermann-Wolf freut sich schon darauf, demnächst an einem Grünen-Stammtisch unter anderem mit dem GHV darüber zu diskutieren.

Wolfgang Kaiser ging abschließend auf Fehlentwicklungen bei der Digitalisierung ein. Die Kultur des Zeitungslesens gehe allmählich verloren und macht Menschen immer mehr zu Gefangenen ihrer digitalen Informationsblasen. Seine Schlussfolgerung: "Wir müssen dringend die Informationskompetenz im Bildungswesen verbessern." Dem stimmte Andreas Rebmann zu und sprach sich im Bereich der Schulen für "klare Verantwortlichkeiten in der Medienbildung" aus.