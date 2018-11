Rottweil Weihnachtspäckchen schenken Freude

Rottweil. Bei dem seit 1995 bestehenden gemeinnützigen Verein steht das Prinzip der Patenschaft im Vordergrund. Menschen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für andere einsetzen wollen oder selbst eine Lebenskrise überwunden haben, bringen sich für ein überschaubare Zeit als Paten ein. Dies kann als Beratung bei finanziellen Schwierigkeiten sein, aber auch bei sonstigen persönlichen Lebenskrisen wie Tod eines nahen Angehörigen, einer schweren Erkrankung oder sonstigen schlimmen Ereignissen. Häufig kann auch durch Kleider- oder Sachspenden geholfen werden. Oft aber fehlt einfach nur ein Mensch, der zuhört oder Gesellschaft leisten kann. So wurde in der Schramberger Straße 35/1 ein Treffpunkt als Anlaufstelle für Alleinstehende, arme und kranke Menschen eingerichtet. Dieser ist jeden Sonntag und auch am Heiligen Abend von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Verein trägt sich durch Mitgliedsbeiträge und durch Geldspenden. Sachspenden wie saubere, gut erhaltene Kleidung, Handtücher, Bettwäsche (auch für Kinder), Tischdecken und Vorhänge, aber auch sonstige Gebrauchsgegenstände werden gern entgegengenommen.

Jetzt aktuell zu Weihnachten will die Aktion Patenschaft erneut Menschen in Not mit kleinen Geschenken in Form von Päckchen eine Freude bereiten. Die Päckchen sollten möglichst einen Wert von fünf Euro nicht überschreiten und keine Alkoholika, auch nicht in Form von Pralinen, enthalten. Gedacht ist an Süßigkeiten, Gebäck, Nüsse, Bücher, Malstifte, Spitzer, Radiergummi, Kinderspielzeug, aber auch an Dinge des täglichen Lebens wie Seife, Zahnpasta, Haarshampoo, Bodylotion oder Duschgel und so weiter. Die Päckchen sollten sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene gepackt und nach Alter und Geschlecht gekennzeichnet sein.