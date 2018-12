Rottweil Weihnachtsmarkt starker Magnet

Rottweil (kw). Zwar mussten die Gäste – wie schon oft – auf die weiße Pracht verzichten. Doch in den nächsten Tagen könnte sich dies ja noch ändern. Leichter Schneefall ist zumindest für die kommende Woche angesagt.

Dennoch fehlte es nicht an vorweihnachtlichem Flair. Dafür sorgten einmal die liebevoll dekorierten und beleuchteten Hütten sowie das reichlich vorhandene Tannengrün. Auch die Musiker auf der Bühne – abends waren es Mitglieder des Musikvereins Neufra sowie die Stadtmusikanten – erinnerten mit ihren weihnachtlichen Weisen an das bevorstehende Fest.

Die Ladengeschäfte hatten am Tag vor dem zweiten Advent wiederum bis 18 Uhr geöffnet. Vor dem Alten Rathaus – wo denn auch sonst – drängten sich in den Abendstunden die Gäste. Das Durchkommen war dort nicht mehr einfach. Besonders, wenn man in der Hand eine Tasse des bekannten Heißgetränks hatte oder gar mehrere Tassen davon vor sich hertrug. Der Marinepunsch ist bei den Getränken nach wie vor der absolute Renner. Die Crew des Minensucherbootes "Rottweil" hatte in der Hütte alle Hände voll zu tun.