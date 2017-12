Rottweil Weihnachtsmarkt ist begehrt wie nie

Erstmals haben sich Stadtverwaltung und GHV-Händler in einer Hütte zusammengeschlossen. Passend zum Motto "Jahr der Türme" bieten sie dort Geschenke und Mitbringsel mit Rottweil-Bezug an.

Am Samstag, 9. Dezember, schnitzt der renommierte Eiskünstler Klaus Grunenberg aus Baar in Schwaben zudem ein Modell des Testturms aus einem 450 Kilogramm schweren Eisblock. Wer möchte, kann sich mit der Eisskulptur fotografieren lassen und das Foto direkt mit nach Hause nehmen.

Ein besonders festliches Gepräge erhält der Weihnachtsmarkt durch sein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus spielen unterschiedliche Ensembles und Vereine aus Rottweil und der Region täglich weihnachtliche Weisen.

Um das Thema Weihnachten geht es bei den kostenlosen Führungen im Dominikanermuseum genauso wie bei den Stadtführungen unter dem Titel "Auf ins 15. Jahrhundert". Erstmals öffnet auch das Stadtarchiv seine Tür, und die Mitarbeiter gewähren einen Blick in dort aufbewahrte Schriftstücke zum Thema Weihnachten. Kinder haben jederzeit ihren Spaß am Weihnachtsmarkt, drehen mit Freude ein paar Runden auf dem Karussell und genießen den Blick in die glitzernden Hütten.

Lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr

Am Mittwoch, 13. Dezember, sind sie nachmittags die Ehrengäste. Die Villinger Puppenbühne unterhält zweimal vor dem Alten Rathaus, in der Stadtbücherei können Fünf- bis Zehnjährige Geschenkpapier stempeln oder sich vorlesen lassen. Das Kinder- und Jugendreferat backt an jenem Tag mit Kindern ab sechs Jahren in der KiJu-Kinderküche.

Zum ausgiebigen Einkaufsbummel in den Rottweiler Geschäften bis in die späten Abendstunden lädt die lange Einkaufsnacht am Freitag, 15. Dezember. Geschäfte und Weihnachtsmarkt haben an jenem Abend bis 22 Uhr geöffnet. Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus singt das Duo Dos Mundos weihnachtliche Lieder aus aller Welt.

Kulturelles mit und ohne Bezug zur Weihnacht findet sich auch außerhalb des Weihnachtsmarktes: So lädt etwa die evangelische Kirchengemeinde am 10. Dezember zur musikalischen Adventsandacht, und Christoph Frank lässt "Mama Muh" am 17. Dezember Weihnachten feiern.

Das für dieses Jahr letzte Jazzkonzert im Refektorium findet am 15. Dezember statt und die Münstersängerknaben konzertieren am 17. Dezember im frisch sanierten Heilig-Kreuz-Münster.

Autofahrer finden rund um die historische Innenstadt bis zu 1000 Parkplätze. Dort können sie ihre Fahrzeuge für zwei Stunden kostenlos abstellen und sind in wenigen Minuten zu Fuß im Stadtzentrum. Ab 18 Uhr ist das Parken in der Rottweiler Innenstadt gratis. Das ausführliche Programm des 24. Rottweiler Weihnachtsmarktes, ein Überblick über Stände, Öffnungszeiten und Parkmöglichkeiten finden sich im aktuellen Weihnachtsmarkt-Flyer. Er wird in einer Auflage von 92 000 Stück an die Haushalte in Rottweil und Umgebung verteilt und liegt auch in den Rottweiler Fachgeschäften aus.