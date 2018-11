Rottweil Weihnachtsmarkt feiert 25-jähriges Jubiläum

In neuem Gewand kommt in diesem Jahr der Apostelbrunnen daher. Verkleidet und zur Bar umgebaut, lässt sich dort die eine oder andere Punsch-Tasse abstellen. Kürzer kann der Weg zum beliebten Marinepunsch, den die Mannschaft des Patenschiffs Rottweil wieder ausschenkt, nicht sein. Robert Hak hat übrigens zum Jubiläum neue Tassen gestaltet.

Passend zum Motto "Stadt der Türme" hat der GHV zudem ein Set aus neun hochwertigen Glaskugeln anfertigen lassen. Acht matte rote Kugeln mit Turmmotiven umrahmen eine hochglänzende schwarze mit der Rottweiler Skyline. Das Set ist in limitierter Auflage von 500 Stück bei Rosenkavalier, Buch Greuter, My Engele und bei Wohn-Schick erhältlich. Eine Neuauflage erleben die Schwarzes-Tor-Lebkuchen, die neben kleinen Schokoladenadventskalendern in der Tourist-Information verkauft werden.

Traditionalisten kommen auf dem Rottweiler Weihnachtsmarkt natürlich ebenfalls auf ihre Kosten. Teils seit Jahren treue Händler bieten in 42 Hütten neben Kulinarischem auch in diesem Jahr Weihnachtsschmuck, Strohsterne und Weihnachtskarten genauso wie Kunsthandwerk oder hochwertiges Spielzeug an. Schulen und Vereine ergänzen die Angebotspalette um Selbstgefertigtes. Mit dabei ist auch eine Abordnung der Partnerstadt Hyères mit Köstlichkeiten aus der französischen Küche.

Ein festliches Gepräge erhält der Weihnachtsmarkt durch sein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Auf der Bühne vor dem Alten Rathaus spielen Ensembles und Vereine aus Rottweil und der Region. Um das Thema Weihnachten geht es bei den kostenlosen Führungen im Dominikanermuseum genauso wie bei den Stadtführungen unter dem Titel "Auf ins 15. Jahrhundert".

Für Kinder ist wieder einiges geboten

Kinder können ihre Runden auf dem Karussell drehen und die bepackten Esel bestaunen. Am Mittwoch, 12. Dezember, unterhält Christoph Frank nachmittags mit seiner Zauberbühne vor dem Alten Rathaus, und bei Einbruch der Dunkelheit lädt die Stadt zur ersten Kinder-Familienführung. Das Kinder- und Jugendreferat backt an diesem Tag mit Kindern ab sechs Jahren in der KiJu-Kinderküche. Kostproben der neu konzipierten Kinderführung "magische Reise durch die Geschichte der Aufzüge" gibt Christoph Frank am letzten Sonntag des Marktes.

Kulturelles mit und ohne Bezug zur Weihnacht findet sich auch außerhalb des Weihnachtsmarktes: So lädt etwa die evangelische Kirchengemeinde am 9. Dezember zur musikalischen Adventsandacht mit dem Posaunenchor in die Predigerkirche. Die Zauberbühne lässt "Mama Muh" ebenfalls in der Buchhandlung Klein Weihnachten feiern und die Münstersängerknaben führen am 16. Dezember ihr Adventskonzert im Heilig-Kreuz-Münster auf. Zum letzten Jazz im Refektorium in diesem Jahr lädt Hansjörg Mehl am Freitag, 14. Dezember. Autofahrer finden laut GHV rund um die Innenstadt bis zu 1000 Parkplätze. Dort können sie ihre Fahrzeuge für zwei Stunden kostenlos abstellen. Ab 18 Uhr ist das Parken in der Innenstadt gratis. Ein Flyer mit dem Weihnachtsmarkt-Programm und einer Übersicht liegt in den Rottweiler Fachgeschäften aus.