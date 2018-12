Rottweil Weihnachtskonzert erwärmt die Herzen

Auch dieses Jahr ließen zahlreiche Mitwirkende des Leibniz-Gymnasiums ihre Stimmen und Instrumente beim Weihnachtskonzert erklingen. Die Besucher wurden dazu in der hell erleuchteten Auferstehung-Christi-Kirche empfangen. Festlich eröffnete die Big Band, von der Empore aus, mit "Trumpet Tune" den Abend. Nach einer Ansprache des Schulleiters Rüdiger Gulde, der alle begrüßte, sang der Unterstufenchor. Dieser bereitete sich unter der Leitung von Caroline Bucher wochenlang auf den Auftritt vor. Neben traditionellen Weihnachtsliedern, begeisterten sie mit internationalen Stücken, wie "Rudolph the red-nosed reindeer". Darauf folgte die Smallband unter der Leitung von Johanna Mauch, einer Schülerin der Kursstufe zwei. Die kleinen Musiker wurden tatkräftig von Musiklehrer Thomas Teifel am Bass unterstützt.

Jörg Bauer, Sylvia Cromm und Anke Wohlgemuth, drei engagierte Musiklehrer des LG, hatten Beiträge mit den fünften und sechsten Klassen eingeübt. Mit Werken wie "This little light of mine", "Away in a manger" und "Fröhliche Weihnacht überall" trugen diese zum Gelingen des Konzertabends bei.

Rektor stolz auf die Schulgemeinschaft