Rottweil Weihnachtsgebäck mitten im Sommer?

"Das Gebäck, das jetzt schon in manchem Regal liegt, ist kein Weihnachtsgebäck, sondern Herbstgebäck", so Detlev Maier, Vorsitzender des Rottweiler Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) und Leiter eines großen Supermarkts. Die Backindustrie definiere das Gebäck, das schon jetzt, wo es gerade noch 30 Grad warm war und die Sonne vom Himmel brannte, in Regalen liege, als Herbstgebäck, so Maier.

Als Beispiel nennt der Händler gefüllte Lebkuchen, die in vielen Kulturen traditionell zum Weihnachtsgebäck zählen. Die meisten Lebkuchen verkaufe sein Markt, je nach Witterung, in den Monaten Oktober und November. Im Dezember gehe der Umsatz im Vergleich dazu zurück. Maier weist darauf hin, dass auf der Verpackung keine weihnachtlichen Motive verwendet werden. Weihnachtsbäume, Sterne und Glocken kämen erst kurz vor der Adventszeit hinzu.

Eine Pressesprecherin der Firma Bahlsen, die Lebkuchen herstellt, sagt: "Fest steht ja, dass Lebkuchen und Co. bereits im Spätsommer verfügbar sind und hauptsächlich im Herbst gegessen werden". Damit begründet sie die Tatsache, dass die Firma bei 30 Grad im Schatten bereits Lebkuchen und Spekulatius backt. Rund 7413 Tonnen Herbst- beziehungsweise Wintergebäck werden von Bahlsen in Hannover produziert und ab Ende August an den Handel ausgeliefert, geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.