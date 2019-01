Rottweil "Wechselgeld" entwickelt besten Plan

Kreis Rottweil. Die beruflichen Schulen Schramberg hatten einmal mehr ihre Spürnasen ziemlich weit vorne. Nachdem sie in den Jahren zuvor erste Plätze belegen konnten, landeten sie heuer beim Planspiel Börse der Kreissparkasse Rottweil auf den Plätzen zwei, vier und fünf. In der turbulenten Börsensituation am besten zurecht kam die Spielgruppe "Wechselgeld" des Albeck-Gymnasiums Sulz. Politische Ereignisse wie die Brexit-Verhandlungen und der Wirtschaftskurs der USA wirkten sich während der Spielzeit auf die Kurse aus, erklärt Stefanie Müller, die das Planspiel seit Jahren als Mentorin begleitet. Der Spielverlauf sei durch viel Bewegung am Aktienmarkt und auch teilweise hohe Kursverluste bei den Teilnehmergruppen gekennzeichnet gewesen. Der Dax erreichte gar sein Jahrestief. Aufgrund dieser Rahmenbedingungen in angespannter wirtschaftlicher Lage konnten nur sieben Prozent der Teilnehmer einen Depotgewinn erzielen.

Neben Platz eins im Geschäftsgebiet Rottweil schaffte es das Sulzer "Wechselgeld" auf Platz zwei in Baden-Württemberg und Platz fünf auf Bundesebene, freut sich Müller, die erstmals in der Geschichte des Planspiels im Kreis Rottweil eine Spielgruppe zur Ehrung nach Stuttgart schicken darf.

Die europäischen Sparkassen vermittelten mit dem Planspiel Börse finanzielle Bildung "spannend und praxisnah", sagt Roger Rauch von der Kreissparkasse. Die Teilnehmer würden sich sehr bewusst mit den Chancen und Risiken von Wertpapieren auseinandersetzen und dadurch ein besseres Wirtschaftsverständnis entwickeln. Von diesen Erfahrungen könnten die Teilnehmer später bei eigenen Finanzentscheidungen profitieren, ist sich der Sparkasse-Berater sicher.