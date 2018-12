Rottweil Wechsel bei Mahle

Stuttgart/Rottweil. Wechsel in der obersten Führungsebene bei Mahle: Martin Wellhöffer (40) übernimmt zum 1. April 2019 die Leitung des Automotive-Vertriebs und der Anwendungsentwicklung. Er folgt auf Arnd Franz (53), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. März 2019 verlassen wird. Dies teilt das Unternehmen am Donnerstag mit.

Martin Wellhöffer, der seit 2004 bei Mahle in verschiedenen Positionen im Vertrieb tätig ist und derzeit den Bereich Konzern- und Vertriebsplanung verantwortet, wird mit Wirkung zum 1. April den Automotive-Vertrieb und die Anwendungsentwicklung übernehmen. In seiner neuen Funktion wird er Mitglied der Konzernleitung und berichtet an den Vorsitzenden der Geschäftsführung und CEO des Mahle-Konzerns, Jörg Stratmann.

"Es freut uns sehr, dass wir mit Martin Wellhöffer einen exzellenten Nachfolger für diese Position haben. Seine Expertise für die globalen Märkte und seine langjährige Erfahrung im Vertrieb sichern die starke Nachbesetzung dieser wichtigen Aufgabe. Besonders freut es mich, dass wir die Position aus den eigenen Reihen besetzen konnten", so Stratmann.