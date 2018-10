Rottweil Wasserstoff als bessere Alternative

Die Chance, dass sich Wasserstoff in Deutschland durchsetzt, stuft Wolfmaier als gering ein. "Das ist eine politische Thematik", es werde auch nicht richtig abgewogen, Techniker würden nicht gefragt. So habe er bislang noch keinen Vortrag für die Politik gehalten. Auf die Frage zum Stand der Wasserstofftechnologie für Fahrzeuge berichtete er, dass bereits Serienreife erreicht sei. Allerdings sei Wasserstoff in Deutschland zu lange auf Eis gelegt worden. Führend sei hier mittlerweile Japan.

Eine große Sorge gilt den Arbeitsplätzen, die beim Umstieg vom Verbrennungs- auf den Elektromotor verloren gehen könnten. Das sieht Wolfmaier jedoch weniger dramatisch. Die Unternehmen müssten sich die Module heraussuchen, die sie beherrschten. Technologien könnten ohnehin nicht aufgehalten werden. Auch gebe es in der Entwicklung noch viel zu tun: "Wirklich einfacher wird das Auto nicht werden." Es werde Verschiebungen geben, aber die deutsche Automobilindustrie sei so stark, dass sie sich behaupte. IHK-Geschäftsführer Thomas Albiez bedauerte allerdings, dass einer Technik nachgelaufen wird, die nicht die beste sei, und dies aus ideologischen Gründen. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg hätten 50 000 Arbeitsplätze mit Autos zu tun. Er warnte davor, fahrlässig mit dieser Tatsache umzugehen. Andererseits glaubt auch er, dass die Mittelständler eine Lösung finden werden.

Ein überzeugter Elektroautofahrer saß in den Zuhörerreihen. "Elektrotechnik ist faszinierend", versicherte er. Er habe in Energietechnik investiert und könne den Strom sparen, den er fürs Auto benötige. Wolfmaier räumte ein, dass Elektroautos in Metropolen durchaus sinnvoll sind. Auf lange Distanzen gebe es aber nichts Besseres als einen modernen Diesel.

Die CDU werde sich gegen ein Verbot des Euro-5-Diesels in Städten wehren, brachte Landtagsabgeordneter Stefan Teufel die Diskussion in eine politische Richtung. Wie die Vöhringer CDU-Ortsverbandsvorsitzende Andrea Kopp am Schluss ankündigte, werde das Thema weitergeführt.