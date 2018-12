Rottweil. Eine stimmungsvolle Winter-Stadtführung findet in Rottweil am heutigen Freitag statt. Sie heißt "Von Kienspan, Eisbein und Wetterzauber" – Winter im alten Rottweil. Wie kleidete man sich und wie wohnten die alten Rottweiler in Zeiten bitterer Kälte? Wie brachte man Licht in die dunkle Zeit und wie bereitete man sich auf Weihnachten vor? Was gab es zu essen? Wie entschied das Wetter eine Schlacht im Dreißigjährigen Krieg und wie wurde das Wetter für manche Frauen und Männer zum schicksalhaften Verhängnis? Beim Blick in eine ausgezeichnet erhaltene Wohnstube des 15. Jahrhunderts erwartet die Besucher der Mitteilung zufolge eine musikalische Überraschung. Thomas Haßler führt durch die Jahrhunderte. Die bis zu zweistündige Führung startet um 18 Uhr vor dem Hotel zum Sternen, Untere Hauptstraße. Erwachsene zahlen sechs, Kinder drei Euro. Die Führung findet bei jedem Wetter statt.