Rottweil Was macht ein Biersommelier, Axel Fleck?

Und wie entwickelt sich ihre Biermission?

Sehr gut. Ich stelle fest, dass großes Interesse vorhanden ist. Der Verbraucher wendet sich weg vom Industriebier, hin zu kleinen mittelständischen Brauereien und Gasthausbrauereien. Und auch die Hobbybrauszene mit handgemachten Bieren wie man sie vor 600 oder 800 Jahren gebraut hat, nimmt zu. Rottweil selbst hat in diesem Bereich ja eine wunderbare Geschichte. In der Innenstadt gab es unzählige kleine Brauerein. Da gibt es ein tolles Buch von Karl Lambrecht.

Braucht man als Biersommelier einen besonders sensiblen Gaumen?

Es hilft, wenn man ein Interesse an Aromen hat. Ja. Alles andere kann man lernen. Und da gehört auch das Verkosten dazu. Das ist übrigens harte Arbeit, weil man das Bier nicht – wie bei einer Weinverkostung – ausspuckt, sondern herunterschluckt. Das hängt mit den Bitterstoffen zusammen, die sich erst im Rachen entfalten.

Können Sie sich noch an Ihr erstes Bier erinnern?

Da war ich etwas über 21. Das war ein Standard-Bier. Mir hat das damals nicht geschmeckt, was meiner Ausbildung geschuldet war.

Wo werden denn die besten Biere gebraut?

Das kann man so nicht sagen. Jedes Land hat eine eigene Bierkultur entwickelt. Die Belgier zum Beispiel haben eine unglaubliche Vielfalt an Sauerbieren und Fruchtbieren. So etwas durfte man in Deutschland wegen des Deutschen Biergesetzes lange nicht brauen. Das beste Bier ist das, was einem persönlich am besten schmeckt. Da lohnt es sich übrigens, wenn man links und rechts der Straßen, nach kleinen Brauereien Ausschau hält. Unsere Region hat da einiges zu bieten. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass jeder, der sich morgens an seinen Braukessel stellt, den Anspruch hat, sein bestes Bier zu machen.

Ein großer Trend ist das Craft Beer. Sie haben erst kürzlich dazu einen Vortrag gehalten. Was hat es damit auf sich?

Eine genaue Definition gibt es nicht. Da muss man sich zuerst den Begriff anschauen. Craft kommt von Handwerk. Für mich bedeutet Craft Beer, dass mit verschiedenen Sorten Hopfen, Malz und Gerste, aber auch mit Gewürzen, Kräutern und Früchten gebraut wird. Das sind meist ausländische Biere abseits von Pils, Weizen und Export. Bei uns muss Bier noch immer dem Biergesetz entsprechen, doch es gibt Ausnahmeregelungen. Ein historischer Bierstil ist zum Beispiel Broyhan, das auf dem Gutshof Rethmar bei Hannover gebraut wird. Das wahrscheinlich kurioseste Bier kommt aus Island und wurde mit geräucherten Walhoden aromatisiert.

Zeichnet sich schon ein neuer Trend ab?

Der Craft-Beer-Trend kommt gerade erst so richtig an.

Gibt es eigentlich ein typisches Frauenbier?

Es gibt sicherlich Biere, für die Frauen empfänglicher sind. Ein typisches Frauenbier gibt es aber nicht. Fruchtbiere – bitte nicht mit Biermischgetränken verwechseln – oder malzsüße Biere gehören sicher dazu. Aber Frauen greifen durchaus auch zu bitteren Bieren, zum Beispiel mit Aromahopfen gemacht.

Eine Maß zur Schlachtplatte, passt das, oder welches Bier würden Sie empfehlen?

Ich könnte mir ein schönes Export vorstellen. Die Süße des Exports harmoniert mit der Säure des Sauerkrauts. Oder ein unfiltriertes Kellerbier. Was ich gar nicht machen würde, wäre ein Pils dazu reichen. Das könnte zu metallisch schmecken. Wer mit Geschmack experimentieren will, der kann sich einen Blauschimmelkäse holen und diesen mit ein paar Schluck Kristallweizen genießen. Da erlebt man eine wahre Explosion im Mund.