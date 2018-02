Rottweil Was macht das gewisse Etwas aus?

Die Wirkung auf andere wird durch verschiedene Faktoren bestimmt. Viele dieser Eigenschaften sind uns von Geburt an mitgegeben, geraten aber im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Claudia Kleinert ist sich sicher: Das gewisse Etwas können Sie erlernen!

Zum Auftakt der Vortragsreihe "Denkanstöße" im Jahr 2018 erklärt Kleinert am Mittwoch, 28. Februar, in ihrem Vortrag "Charisma – überzeugend und wirkungsvoll auftreten" ab 19.30 Uhr im Kraftwerk in Rottweil, wie man seine Außenwirkung auf andere Menschen verbessern kann.

Durch ihre langjährige Erfahrung weiß die Moderatorin, wie man Menschen begeistert. In ihrem Buch "Unschlagbar positiv, die Charisma-Formel" beschreibt Kleinert, ausgehend von ihrer eigenen Erkenntnis, dass man Charisma lernen kann. Ihr Konzept umfasst die Arbeit an den vielen Facetten, die das Auftreten eines Menschen bestimmen: Sprache, Gestik, Mimik, Stimme, Stimmlage – und die Art und Weise, in der kommuniziert wird. Die Besucher der "Denkanstöße" im Kraftwerk Rottweil erwartet ein praxisnaher Abend, an dem sie lernen, ihre Ausstrahlung und Kommunikations- oder Führungskompetenz einzusetzen.