Rottweil "Was hat das alles mit Erich Hauser zu tun?"

Er ist Gast beim ersten Kunstgespräch im Stiftungscafé der Kunststiftung Erich Hauser in Rottweil auf der Saline. Adt spricht dabei am Mittwoch, 16. Mai, ab 19.30 Uhr über "Hauser und das Jahr 1967". Texte und Bilder aus Politik, Kultur, Philosophie, Religion, Architektur, Kunst, Kunstgeschichte, Literatur und Werbung werden von ihm zusammengetragen. Das Gefundene wird geordnet, zugeordnet, miteinander verwoben, überhöht, mit Passepartouts versehen und in schöne Rahmen gesteckt. So entstehen bunt gemixte Bildergalerien.

Was hat das alles mit Hauser zu tun? Von großem Interesse sind für Reinhold Adt auch die anderen, die berühmten und weniger berühmten Künstlerkollegen, ihre Kunst, Biografie und Statements. Auch Erich Hauser, der 1930 in Rietheim geborene und 2004 in Rottweil auf seinem Kunst-, Wohn- und Arbeitsareal gestorbene Bildhauer, ist in das Visier seiner Recherchen geraten und zwar unter einem ganz spezifischen Blickwinkel. Es ist das Jahr 1967. In diesem Jahr fand "eine Art Mini-Renaissance" (Beatle George Harrison) statt. Es war ein Jahr, in dem "unglaublich vielen verrückten Leuten unglaublich viele verrückte Dinge passierten" (Rolling Stone Keith Richards). Der Künstler Reinhold Adt zeigt anhand einiger Exponate seines umfangreichen "Archivs 67", welche bahnbrechenden Ereignisse die große weite Welt der Kunst – und das Leben – revolutionierten, wie auch der deutsche Südwesten davon beeinflusst wurde und inwiefern das Erich Hauser betrifft.

