Rottweil Was für eine Pracht: Rottweil im Schnee

Rottweil (cor). Der Rottweiler Hund in der Fußgängerzone kann das Schneeparadies leider nicht bewundern. Er sieht unter seiner dicken weißen Haube inzwischen absolut nichts mehr. Der Schnee türmt sich in der Innenstadt wie in den vergangenen Jahren nur selten. Wer sein Auto in einer der Seitengassen sucht, braucht erstens eine Schneeschaufel und zweitens Glück, um auf Anhieb das richtige Exemplar zu finden. Mitarbeiter der Stadt sind am Freitag jedenfalls nach Kräften damit beschäftigt, die Wege für Passanten freizuräumen. Im Gegensatz zum Donnerstag, wo der Schneefall auch in der Innenstadt Autos und Busse – unter anderem in der Marxstraße – ins Schlingern brachte, ist die Verkehrslage am Freitag wieder recht entspannt. In der Fußgängerzone wurde sogar schon ein Skifahrer gesichtet. Derzeit das optimale Fortbewegungsmittel.