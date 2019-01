Kreis Rottweil Warum wird Müll tagelang nicht abgeholt?

An was liegt es aber tatsächlich, fragen sich "Müllbürger", die mit dem ausschließlichen Hinweis auf witterungsbedingte Erschwernisse ("da liegt ja kaum noch Schnee" wurde zum Beispiel in Rottweil-Süd im Bereich von Rottweil-Altstadt konstatiert), die ein Durchkommen in den Straßen nicht ermöglichten, nicht einverstanden waren. Da kommt dann bei manch einem schnell wieder die Ahnung auf, dass auch strukturelle Probleme beim Abfallentsorger für Handicaps sorgen, die eine zeitnahe Abfuhr verhindern.

Im Mai 2018 jedenfalls berichtete der Schwarzwälder Bote unter der Überschrift "Immer wieder Ärger mit Müllentsorgung" auch von einem hohen Krankenstand wegen der schweren Arbeit, die bei Alba zu Kapazitätsengpässen führt. In einer Stellungnahme ließ Alba damals wissen, dass dieser Krankenstand inzwischen deutlich reduziert sei. Ein früherer Müllfahrer sagte damals gegenüber unserer Zeitung, ein einzelner Lader, also jene, die die Müllbehälter an die Lastwagen schleppten, habe es zusammengezählt mit bis zu 23 Tonnen pro Tag zu tun.

Bereits 2017 gab es Missstände