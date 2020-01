Rottweil Warum Denkmalschutz Trumpf ist

Im Jahr 2007 kamen die Teufel-Brüder ins Neckartal. "Unsere Räume in Zimmern waren einfach zu klein und wir suchten nach neuen Räumen", erinnert sich Alexander Teufel. Das Chemische Laboratorium habe ihnen sofort zugesagt. Zunächst hatten sie das erste Obergeschoss angemietet. "Unten war damals noch der Army-Shop drin", erzählt Pascal Teufel. Der erste Stock sei soweit ausgebaut gewesen, dass man die Büros gut unterbringen konnte. Damals zählte die Besatzung noch zehn Mann. "Wir haben uns hier unten von Anfang an wohlgefühlt", betont Alexander Teufel. Die Anfangszweifel, ob sie ein Gebäude in dieser Größe überhaupt nutzen können, waren schnell verflogen und sie kauften die Immobilie.

Ein Stück Heimat