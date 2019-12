Rottweil War’s das für den Imbiss "Zum Engel"?

Grundstück wie Imbiss sind in privater Hand. Dass sich trotzdem der Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss des Gemeinderats damit beschäftigt, liegt am Vorschlag der Stadtverwaltung, vom Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen. Wie schon in anderen Fällen an der Königstraße soll die Gelegenheit genutzt werden, den Fußweg und die Grünfläche vor dem "Engel" in Eigentum der Stadt zu bekommen, um beides für die Allgemeinheit erhalten zu können.