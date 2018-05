Rottweil Wanderung führt auch über autofreie B 27

Hierbei erfahren die Wanderer auf einer fünf Kilometer und einer zehn Kilometer langen Strecke Wissenswertes über die Geschichte und Natur unserer Heimat.

Die Wandertour über zehn Kilometer am Sonntag, 27. Mai, wird von Göllsdorf aus durch den Hardthauswald in Richtung Rottweil-Neukirch führen. Auf dem Weg kommen die Wanderer in den fast einmaligen Genuss, eine "verkehrsberuhigte Bundesstraße 27" überqueren zu können, heißt es in der Ankündigung.

Aktion gemeinsam mit dem Naturschutzbund