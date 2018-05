Rottweil Wandertage starten in Bühlingen

Beim Auf- und Abbau in der Halle, in der Küche oder bei sonstigen organisatorischen Aufgaben mitzuhelfen, brachten den Verein über Wochen an seiner Kapazitätsgrenzen. Setze man hierzu die sinkenden Teilnehmerzahlen und den steigenden Altersdurchschnitt der helfenden Mitglieder ins Verhältnis, "blieb uns keine andere Wahl", bedauerte der Vorsitzende.