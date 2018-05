Rottweil Waldorfschule: erste staatliche Prüfung bestens gemeistert

Es herrscht familiäre Atmosphäre auf den Schulhof: Während die Kinder sich auf dem Spielplatz vergnügen, Boote basteln oder sich die Zaubershow ansehen, stöbern die Erwachsenen an den verschiedenen Ständen, oder plaudern bei einem Burger oder Getränk über dies und das. Christoph Sander, Geschäftsführer der Schule, schaut sich zufrieden um. "Jetzt sind wir angekommen. Die Krise ist überwunden", teilt er mit. Derzeit besuchen 184 Schüler aus Rottweil und dem weiten Umland die Waldorfschule. Erst kürzlich hätten die Zehntklässler die Mittlere Reife absolviert. "Das war unsere erste staatliche Prüfung, die für alle sehr spannend war", erzählt er mit deutlichem Stolz in der Stimme. Die Schüler hätten alles bestens gemeistert und die Kooperation mit der Rottweiler Realschule sei sehr gut gewesen. Erstmals werden also zum Ende des Schuljahres Schüler verabschiedet. Die Hälfte der Absolventen bleibt und bereitet sich aufs Abitur vor, der Rest geht in Ausbildung oder an andere Gymnasien, informiert Sander. Und auch für das neue Schuljahr sei man wieder gut aufgestellt. 21 Erstklässler werden die Schule ab September besuchen.

Bei den Baumaßnahmen komme man ebenfalls gut voran. Vermutlich in den Pfingstferien soll die Fassade geschlossen werden. "Man muss diese Arbeiten immer mit dem Schulbetrieb koordinieren. Bauen macht schließlich Lärm", so Sander.

Drei Klassen sind mittlerweile im Oberstufengebäude untergebracht, dank der guten Unterstützung durch die Eltern gingen die Baumaßnahmen voran. "Wir haben eine ganz tolle Elternschaft, die uns sehr gut unterstützt", lobt er.