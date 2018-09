Rottweil Waldeslust facettenreich in Scheuer

Deißlingen-Lauffen(uf). Auf über 350 Quadratmeter Ausstellungsfläche über zwei Ebenen werden in Regie des Freundeskreises NATUR:kultur zahlreiche Exponate zum Leben im Wald mit all seinen Pflanzen und Tieren gezeigt. Intensiv beleuchtet wird dabei auch die vielfältige Schmetterlingswelt. Mittels Lautsprecher wird die Erlebniswelt Wald auch hörbar gemacht, insbesondere bezüglich des dort angesiedelten Tierreichs. Ausstellungsbetreuer beantworten gerne Fragen zu einem Naturrefugium, das wohl den meisten in seinem ganzen Reichtum gar nicht bewusst ist.

Am Sonntag gibt es noch ein schönes Beiprogramm mit den Jagdhornbläsern des Hegerings Rottweil. An beiden Tagen ist auch für Bewirtung gesorgt.

Der Freundeskreis NATUR:kultur mit Thomas Zihsler, Eberhard Sinner, Johannes Faitsch, Harald Bucher und Peter Keller hatte bei der Vorbereitung für die Ausstellung viel zu tun. Allein etwa 250 Arbeitsstunden wurden in eine ausstellungsgemäße Präparierung der Zehntscheuer investiert. Gerümpel musste aufgeräumt werden, eine Holztreppe mit beeindruckendem Baumstamm-Charakter wurde unter tatkräftiger Mithilfe des Rottweiler Zimmermanns Hubert Nowack eingebaut. Ein bauliches Schmankerl, das richtiggehend mit der Zunge schnalzen lässt.