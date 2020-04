Rottweil/VS Polizei schnappt entflohenen Häftling

Rottweil/VS - Die Flucht eines Strafgefangenen aus dem Gefängnis in Villingen endete am Donnerstag um die Mittagszeit in der Au in Rottweil. Ein eingeleiteter Ringalarm betraf auch Rottweil. Der Flüchtende benutzte ein Auto – ohne Geisel. Er wich, von der Innenstadt kommend, von der Balinger Straße ab und fuhr die Au hinunter.